Выдающиеся спортсмены приехали на открытие Аллеи олимпийцев в Омске

Фото: Елена УРМАНОВА

Торжественное открытие Аллеи олимпийских чемпионов, состоявшееся 12 августа в Омске, стало ключевым событием масштабных мероприятий, приуроченных к Дню физкультурника. Аллея располагается на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостами.

До набережной Оми по улицам Ленина и Думской парадом прошли именитые спортсмены, первые лица области и города и жители города. На открытии присутствовали глава региона Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, министр спорта Дмитрий Крикорьянц, депутат и вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Среди именитых спортсменов можно было увидеть хоккеиста и депутата Госдумы Владислава Третьяка, омских олимпийских чемпионов Алексея Тищенко, Виталину Бацарашкину и многих других титулованных спортсменов.

– Теперь у Омичей есть еще одно место притяжения в городе. Особенно обращаюсь к молодым омичам. Мы запланировали много места для новых бюстов. Поэтому смотрите, учитесь и делайте такие же великие достижения для России и прославляйте город Омск, – напутствовал Сергей Шелест молодое поколение омичей.

Спонсором проекта выступил меценат, предприниматель Сергей Козубенко. В рамках мероприятия Сергей Козубенко и Сергей Шелест подписали договор о передаче аллеи Омску. Аллея воплощает спортивные достижения олимпийцев, так или иначе связанных с Омском. Как подобает настоящим олимпийцам Античности, головы бронзовых атлетов увенчаны лавровыми венками.

По словам скульптора Сергея Полегаева, во время работы над бюстами спортсмены позировали ему. Образ ушедших звезд спорта мастер восстанавливал по фотоснимкам.

После открытия аллеи каждый омич мог сфотографироваться с любимой звездой спорта на фоне его бюста и получить автограф.

Всего из бронзы выполнены 22 бюста олимпийских и паралимпийских чемпионов:

– олимпийская чемпионка (2020) по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина;

– олимпийская чемпионка (2016) по художественной гимнастике Вера Бирюкова;

– олимпийский чемпион (1968) по хоккею Виктор Блинов;

– олимпийская чемпионка (2008) по художественной гимнастике Маргарита Алийчук;

– олимпийский чемпион (1980) по биатлону Владимир Барнашов;

– олимпийский чемпион (1988) по баскетболу Александр Волков;

– паралимпийская чемпионка (2000) по лёгкой атлетике Наталия Гудкова;

– олимпийский чемпион (1972) по баскетболу Иван Дворный;

– олимпийская чемпионка (2012) по художественной гимнастике Ксения Дудкина;

– олимпийский чемпион (2018) по хоккею Сергей Калинин;

– олимпийская чемпионка (2008, 2012) по художественной гимнастике Евгения Канаева;

– олимпийский чемпион (1988, 1992, 1996) по греко-римской борьбе Александр Карелин;

– олимпийский чемпион (1972) по велогонкам Геннадий Комнатов;

– паралимпийский чемпион (2020) по фехтованию Александр Кузюков;

– паралимпийский чемпион (2014) по лыжным гонкам Григорий Мурыгин;

– олимпийский чемпион (1992) по плаванию Юрий Мухин;

– паралимпийский чемпион (2004) по плаванию Дмитрий Полин;

– олимпийский чемпион (2004, 2008) по боксу Алексей Тишенко;

– паралимпийский чемпион (2008) по плаванию Алексей Фоменков;

– олимпийский чемпион (1976) по вольной борьбе Владимир Юмин;

– сурдлимпийская чемпионка (2017) по лёгкой атлетике Алёна Филюшкина;

– олимпийский чемпион (1980) по велогонкам Сергей Шелпаков.