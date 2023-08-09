7 омичам понадобилась медпомощь: в пассажирский автобус влетела легковушка

Фото: УМВД России по Омской области

9 августа пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию Омска в 13:10.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выезжая со второстепенной дороги на ул. Конева поблизости от дома №14 не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу НефАЗ, следовавшему по маршруту №24, за рулем которого находился 50-летний шофер.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажиру – девушке, а также пяти пассажирам автобуса. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Информация о пострадавших уточняется. Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.