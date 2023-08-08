8 августа в 22.00 завершит свою работу омская «Флора»

Фото Ларисы Лоскутовой.

Омская выставка «Флора-2023» завершит свою работу 8 августа в 22.00 по местному времени. У жителей и гостей города остались считанные часы, чтобы полюбоваться на авторские цветочные композиции.

В этом году их было свыше 40, основная тема - «Время выбрало нас». На их создание ушло свыше миллиона живых цветов. Самыми масштабными конструкциями стали «Дерево жизни», «Река времени» и «Лучи знаний».

Всего уличная экспозиция проработала 4 полных дня. Как и всегда, случались акции вандализма: одной из сов сломали крыло (затем флористы вернули его на место). Рядом с детским батутом внезапно вспыхнул огонь. До пожара не дошло - его потушили посетители.

Как пояснили организаторы, многие арт-объекты выставки обретут вторую жизнь - близ социальных учреждений, а также в городских скверах и парках.

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