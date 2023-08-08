Вахтовик из Омска загнал огромную занозу в глаз, врачи чудом спасли орган и даже восстановили зрение

Фото: Минздрав Омской области

Волшебники. Иначе ведущих хирургов офтальмологической больницы имени Выходцева Андрея Яворского и Ольгу Выходцеву назвать нельзя. Им удалось спасти глаз омича и частично сохранить ему зрение.

Как оказалось, мужчина работает вахтовым методом в Иркутске. В один из дней он проводил ремонт техники без защитных очков. Тогда в глаз ему попала металлическая стружка.

Местные медики рекомендовали вахтовику ехать домой и ложиться в больницу. Долгая дорога только ухудшила ситуацию, и когда он пришел в омскую больницу - врачи ахнули.

- Повреждения глаза были очень серьёзными, и возможность сохранить глаз как орган была минимальной. Заноза травмировала роговицу, хрусталик, стекловидное тело, сетчатку, - уточнили в минздраве Омской области.

Омские медики провели две операции. Первая была по удалению инородного тела, а во время второй врачи боролись не только за сохранение глаза, но и попытались восстановить зрение. И им это удалось.

- Первым этапом был заменён травмированный хрусталик. Вторая операция была проведена на сетчатке и стекловидном теле - его заменили на газ. Результат работы офтальмохирургов был высоким: удалось не только сохранить глаз, но и восстановить зрение на 60%, - прокомментировали в профильном ведомстве.

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