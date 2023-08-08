Энергия — наша работа. «Омскэнерго» отмечает юбилей

Директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» Сергей Николаевич Моденов.

Главная задача – обеспечивать качественное и бесперебойное электроснабжение жителей нашего региона.

В преддверии юбилея «Омскэнерго» состоялась пресс-конференция директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» Сергея Николаевича Моденова. В формате диалога говорили об участии предприятия в важных проектах и федеральных программах, внедрении цифровых технологий и о том, как изменилась профессия энергетика за последние годы.

На благо региона

«Омскэнерго» – 80 лет, цифра внушительная. За это время реализовано множество стратегически важных для региона проектов. Сегодня предприятие активно занимается модернизацией энергосистемы, возводит новые современные подстанции, внедряет цифровые технологии, принимает участие в федеральных программах и региональных проектах. И юбилей филиал «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» встречает масштабными инициативами.

Один из таких проектов, договоренность по которому уже достигнута между правительством Омской области и руководством «Россети-Сибирь», — это реконструкция сетей СНТ. Работа предстоит сложная, многоэтапная, но крайне важная для нашего города, где садовых товариществ очень много.

Линии электропередачи и трансформаторные подстанции, зачастую самовольно установленные в садоводческих товариществах, не выдерживают никаких требований безопасности. Проблема не решалась годами и привела к низкому качеству электроснабжения и частым аварийным отключениям, которые долго приходится устранять. Для дальнейшей эксплуатации необходимо обследование, комплексная реконструкция электросетей и принятие на баланс. Была изученапрактика решения проблемы энергоснабжения дачных товариществ в Республике Бурятия. В прошлом году за счёт региональной субсидии мэрия и «Россети Сибирь» реконструировали сети 10 СНТ и полностью исключили аварийные отключения. Омские энергетики используют этот опыт в Омске, начав с товарищества «Пластик».

- Эта работа многолетняя и займет, возможно, не одно десятилетие, учитывая большое количество садовых товариществ. Группа компаний «Россети» достаточно давно проводит работу по выявлению бесхозяйных электросетей для приведения их в порядок, принятия на баланс и осуществления надежного и безопасного электроснабжения. СНТ «Морозко» - первое СНТ, которое «Омскэнерго» приняло на баланс. Это было в декабре 2015. За это время обследовано 97 товариществ, из них 25 уже обслуживает филиал.Отмечу, что есть СНТ, которые мы не смогли принять на обслуживание в силу многочисленных отклонений от правил эксплуатации и инструкций по противопожарной безопасности. Это связано, в том числе и с невозможностью проезда по аллеям, и с возражениями садоводов, на участках которых находятся опоры линии передач,— поясняет важные моменты проекта директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Сергей Николаевич Моденов. — Чтобывсе было выполнено максимально быстро, нужны понимание и поддержка собственников дачных участков. Мы со своей стороны обязуемся не беспокоить садоводов работами в выходные дни. Губернатором Омской области Виталием Павловичем Хоценко уже дано поручение Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса, составить долгосрочную дорожную карту с целью разработки региональной программы реконструкции электросетей в СНТ и определить расходы. Важно, чтобы эта многолетняя программа была выполнена до конца и не прервалась на каком-то этапе. Электрические сети СНТ «Пластик» будут приведены в надлежащий вид уже к 1 сентября 2023 года.

Данный проект позволит привести в порядок не только сети, но и решить юридическую сторону вопроса. Будет произведена установка индивидуальных систем учета электроэнергии, у каждого потребителя будет свой лицевой счет, в том числе и у СНТ, как у юридического лица. Современная система учета электроэнергии позволит получать достоверную информацию об энергопотреблении, контролировать перерасход потребления мощности с соответственным вводом автоматического ограничения и дистанционно отключать потребителя в случае задолженности. Таким образом,отключение всего СНТ из-за нескольких неплательщиков уйдет в прошлое.

Уличное освещение – актуальная проблема для большинства городов России, наш регион – не исключение. А ведь это не только комфорт, но и безопасность. Особенно плохо обстоят дела с наружным освещением в области. На данной проблеме акцентировал внимание и губернатор Виталий Хоценко. В итоге в районах Омской области вплотную займутся улучшением уличного освещения. И здесь свое крепкое плечо готовы подставить энергетики «Россети Сибирь» — «Омскэнерго». Речь идет не только о повышении энергоэффективности действующей системы, но и размещении новых фонарей на опорах линий электропередачи, которые находятся на балансе сетевой организации «Россети Сибирь». Договоренность с правительством области по этому вопросу уже есть.

— Уличное освещение — это не вотчина «Омскэнерго», но, понимая значимость этой давней и актуальной проблемы для омичей, мы предложили региональному правительству помочь там, где стоят опоры ЛЭП «Омскэнерго», и на примере города Тюкалинска показали, как это можно сделать, — объясняет Сергей Николаевич. — На сегодняшний день ожидаем от Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса перечень улиц, нуждающихся в освещении. Будем работать.

Центр управления сетями

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник Центра управления сетями филиала «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Александр Александрович Дьяконов.

Современный человек уже не представляет жизнь без электричества, блага воспринимаются как обыденность, но, когда возникают перебои в поставках света, возникают недовольство и вопросы, куда обращаться и кто должен устранить внеплановое отключение.

Все аварийные ситуации в круглосуточном режиме контролируются сотрудниками «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Мало кто из обывателей представляет, как осуществляется управление омской энергетикой. Журналистам представилась возможность увидеть работу Центра управления электросетями (ЦУС) — диспетчерской службы, отвечающей за надежность электроснабжения в регионе.

Специализированный программный комплекс, установленный на пульте диспетчера, позволяет контролировать работу всей электросети и в режиме реального времени на огромном едином видеоэкране видеть место технологического нарушения. При возникновении аварийной ситуации диспетчер оперативно принимает решение о восстановлении электроснабжения по резервным схемам и ликвидации технологических нарушений, а также координирует бригады, задействованные в аварийно-восстановительных работах.

— Из Центра управления сетями выдаются команды на выполнение необходимых переключений, разрешения на допуск ремонтных бригад, отсюда ведется управление ликвидацией технологических нарушений и восстановлением электроснабжения потребителей. В режиме реального времени диспетчер получает информацию о параметрах работы данного объекта, дистанционно выполняет переключения. Система отображает схемы всех уровней диспетчерского управления вплоть до районов электрических сетей и схем подстанций всех уровней напряжения, — уточняет заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник Центра управления сетями филиала «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Александр Александрович Дьяконов. — Без Центра управления сетей бесперебойная работа энергетической системы невозможна.

Инновационные технологии

Техническая политика группы компаний «Россети», которая несколько лет подряд реализует мероприятия и программы по модернизации и цифровизации отрасли, нацелена на максимальное использование инновационных технологий. На сегодняшний день завершена масштабная работа по реконструкции подстанции «Сосновская», которая находится в Таврическом районе и обслуживает крупные промышленные предприятия на юге Омской области. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1965 году, её оборудование выработало нормативный срок, устарело и не отвечает современным требованиям. Реконструкция «Сосновской» позволит оптимизировать распределение потока мощностей по «Южному кольцу» ЛЭП-110 и повысить надежность электроснабжения нескольких южных районов региона.

В августе 2023 года будет введен в эксплуатацию новый Центр управления «Западных электрических сетей». Его реконструкция, произведенная в рамках инвестиционной программы «Омскэнерго», находится на завершающем этапе.

— Прошлый ЦУС был создан в 1980-х годах. Мозаичный диспетчерский мнемощит уже устарел, менять положение объектов нужно было вручную, для этого было необходимо отойти от рабочего места и подойти к щиту. В новомЦентре диспетчер сможет легко это сделать дистанционно с компьютера. Современныйпрограммный комплекс коллективного отображения телеметрической информации не только повысит эффективность, но и упростит работу диспетчера. Здесь установлена новейшая система цифровой связи, аппаратура по последнему слову техники — все это позволит более функционально использовать рабочее время диспетчера, — подчеркиваетначальник Центра управления сетями филиала «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Александр Александрович Дьяконов.

Вся необходимая информация для диспетчерского персонала выводится на огромный видеоэкран. Программный комплекс также оснащен геоинформационной системой с привязкой к местности, отображающей электросетевые объекты. Это позволяет понять при помощи карт со спутника, в какой местности находится оборудование, насколько долго и сложно туда добираться для проведения аварийно-восстановительных работ.Здесь же можно задействовать мониторинг погодных условий для оперативного принятия решения и прогноза развития ситуации.

— Новый ЦУС оборудован современной функциональной эргономичной мебелью, высота которой легко регулируется, не создает дискомфорта, а наоборот, облегчает и снимает напряжение от долгого пребывания в одной позе. Смена диспетчера длится по 12 часов, поэтому предприятием созданы все условия для комфортной работы специалистов, — отмечает Александр Александрович, демонстрируя, как можно легко поменять высоту и положение стола.

Ценные кадры — сильный коллектив

Линии электропередачи и трансформаторная подстанция ПАО "Омскэнерго".

Энергетическая отрасль — это, прежде всего, люди. Специалистами «Омскэнерго» 80 лет назад создана и эффективно развивается сегодня энергосистема региона. Безусловно, профессия энергетика за последние годы изменилась в связи с применением инновационных технологий, внедрением «умных» сетей. Сегодня электромонтеры ходят на работу с планшетами, что позволяет автоматизировать основные процессы и технологические алгоритмы.

— «Цифровой электромонтер» — это не тот человек, который ходит только с монтажным поясом и когтями, хотя без этого и в будущем, конечно, не обойтись. Но в дальнейшем на место электромонтера придет инженер со знаниями основ не только электротехники, но и IT-технологий — как следствие, процесс обеспечения электроэнергией станет более управляемым и понятным не только с точки зрения сетевой организации, но и для потребителя, — рассуждает Сергей Николаевич.

На сегодняшний день предприятие не испытывает кадрового голода — «Омскэнерго» укомплектовано почти на 95%. Но важно понимать, что этому предшествует длительная кропотливая работа — и по закреплению сотрудников, которые уже трудятся, и по привлечению в отрасль будущих энергетиков. В «Омскэнерго» специалистов взращивают практически со школьной скамьи. И время показывает, что такой подход является правильным. Ведется активное взаимодействие со студентами учебных заведений энергетического профиля: ОмГУПС, ОмГТУ, ОмАВИТ, ОмПЭК, Тарского филиала ОмГАУ и Тюкалинского профессионального колледжа. И после обучения молодые специалисты, пришедшие работать в энергетику региона, не остаются без внимания. В «Омскэнерго» существует актив молодых специалистов — с ними выстраиваются партнерские отношения, компаниядает понять начинающим энергетикам: ваша роль важна в решении производственных задач.

— Одно из направлений в привлечении новых кадров — это Энергоотряд. Проект стартовал еще в 2011 году. В дни летних каникул студенты профильных специальностей высших и средне-специальных учебных заведений работают на энергообъектах, знакомятся с документацией, принимают участие в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учета, то есть пробуют себя в профессии, получают полезные навыки и возможность достойно заработать. Первый отряд насчитывал 50 человек, сейчас в нем уже 90 студентов. За право стать участником Энергоотряда еще нужно побороться, есть конкурс. Берем тех, у кого нет троек, отдаем приоритет тем, кто уже был в отряде в предыдущие годы и зарекомендовал себя по характеристикам от наставников с хорошей стороны. Эта многолетняя работа дает хорошие результаты, — делится опытом Сергей Николаевич.

«Омскэнерго» – вчера, сегодня, завтра

В музее "Омскэнерго"

Первое электричество в Омске было получено в железнодорожных мастерских в конце позапрошлого века, в 1898 году. Постоянный ток дала небольшая электростанция, на которой использовались 4 паровые машины. В 1913 году Омская городская управа приняла решение о строительстве ЦЭС на правом берегу Оми, в эксплуатацию она была принята лишь в 1921году. Тогда Омск получил ток от первой городской центральной электростанции. С этого момента началась электрификация города и развитие Омской энергетики — в нашем городе появилась ТЭЦ-1.С началом войны и эвакуацией заводов Омск стал расширяться — электроэнергии не хватало, поэтому было решено срочно достраивать ТЭЦ-2. 6 августа 1943 годабыло организовано Омское районное управление энергетики – РЭУ «Омскэнерго», в которое вошли обе ТЭЦ, а также тепловые и электросети. С этой даты и ведется официальный отсчет истории становления Омской энергосистемы, которая со временем росла и развивалась, одна за другой проектировались и строились станции, дающие электроэнергию и тепло омичам.

С большим уважением энергетики относятся к истории «Омскэнерго», чтут традиции и хранят память о преданных делу коллегах, которые стояли у истоков отрасли и в сложных условиях выстраивали энергетическую систему города. В Музее «Омскэнерго» бережно хранят важные архивные рассекреченные документы, фотографии, списки, справки, первые электросчетчики — все то, что относится к истории отрасли в нашем регионе — для будущих поколений энергетиков, которые также будут беззаветно преданны профессии и делу.

Фотоматериал предоставлен пресс-центром «Омскэнерго».