Музыканты из Омска представят Россию на фестивале классики Эмира Кустурицы в Сербии

В России завершился отборочный этап фестиваля русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдёт с 1 по 4 сентября 2023 года в Сербии. В конкурсной программе выступят 15 молодых музыкантов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Оренбургской, Тюменской областей и Москвы. Многие впервые примут участие в фестивале международного уровня. Из Омска в фестивале примут участие студенты и выпускники Омского музыкального училища имени Шебалина вокалистка Маргарита Гуща, пианисты Сергей Баженов и Полина Мальцева.

Kustendorf CLASSIC учрежден в 2013 году знаменитым сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Итоговый этап пройдет на традиционной площадке – в этнографической деревне Дрвенград, которую Эмир Кустурица построил для съемок фильма «Жизнь как чудо». В программе - мастер-классы, концерты с участием звезд мировой классической музыки, конкурс молодых музыкантов из России и Сербии. В качестве наград им вручат золотую, серебряную и бронзовую матрешки.

В разные годы в фестивале принимали участие художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России дирижёр Валерий Гергиев, пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет. В этом году почетными гостями станут российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич.

- Kustendorf CLASSIC объединяет опытных артистов и молодых музыкантов из крупных и, что важно, небольших и отдаленных населенных пунктов. В регионах встречаются потрясающие молодые таланты. Я это знаю не понаслышке. И у ребят из регионов открывается потрясающая возможность проявить себя на международном уровне. Музыка по-настоящему сближает людей, - рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.