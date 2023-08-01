Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2023 6:38

По дорогам вплавь: «Реки» образовались на Фрунзенском мосту и улице Герцена

В Омске из-за ливня затопило Фрунзенский мост и улицы города
Елена УРМАНОВА
Фото: https://vk.com/inci55

Фото: https://vk.com/inci55

Вечером 31 июля на город обрушился ливень. В результате Фрунзенский мост почти полностью ушел под воду. Видео затопленного моста появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Ливневая канализация на Фрунзенском не смогла справиться со стихией. Вода плескалась возле разделительных блоков. Машинам же приходилось буквально плыть по мосту.

Мощный ливень прошел сразу в нескольких районах города. Социальные сети наполнены видео с «реками» на дорогах. Так, «потоп» наблюдался на улице Герцена и на других улицах города.

КАРТИНА ДНЯ