По дорогам вплавь: «Реки» образовались на Фрунзенском мосту и улице Герцена

Фото: https://vk.com/inci55

Вечером 31 июля на город обрушился ливень. В результате Фрунзенский мост почти полностью ушел под воду. Видео затопленного моста появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Ливневая канализация на Фрунзенском не смогла справиться со стихией. Вода плескалась возле разделительных блоков. Машинам же приходилось буквально плыть по мосту.

Мощный ливень прошел сразу в нескольких районах города. Социальные сети наполнены видео с «реками» на дорогах. Так, «потоп» наблюдался на улице Герцена и на других улицах города.