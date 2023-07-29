Сообщили о "минировании" и "захвате заложников": За ложные сведения о терроризме двое омичей получат реальный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области завели сразу два уголовных дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В первом случае омичка сообщила правоохранителям о «заминированной» автомойке, во втором – омич требовал соединить его с начальником полиции, грозя расправой с «заложниками». В обоих случаях звонившие были сильно пьяны и, видимо, решили поиграть в преступников. Однако отвечать за свои действия теперь им придется по-настоящему. Но обо всем по порядку.

Накануне вечером на горячую линию «112» позвонила женщина. Находясь под воздействием алкоголя, заплетаясь, путаясь и едва выговаривая слова, она сообщила, что «заминировала» автомойку в Ленинском округе. Женщина «покаялась», что хотела отомстить хозяину автосервиса за то, что он ее уволил. Однако позже, изменила свои показания, сообщив, что оказалась лишь свидетелем «минирования». По новой версии, бомбу подложил некто в черном. При этом омичка не смогла внятно назвать даже свою фамилию. Однако сотрудники полиции не могли проигнорировать сигнал. Следственно-оперативная группа и службы экстренного реагирования сразу же прибыли по указанному адресу. Однако ни взрывных устройств, ни веществ, представляющих опасность, правоохранители не обнаружили.

Как выяснили оперативники, звонившей оказалась 38-летняя омичка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные выходки. Женщина действительно ходила на автомойку, но не с целью минирования, а чтобы ее взяли обратно на работу. После отказа бывшего начальника женщина решила позвонить в полицию. Мобильный телефон после звонка в экстренную службу она выбросила. К слову, это не первый подобный случай в ее жизни. До этого омичка «минировала» автопредприятие и торговый центр. Привлекалась к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, умышленное уничтожение и повреждение имущества. Омичку задержали и водворили в изолятор временного содержания. 28 июля суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В тот же вечер, когда «мстительница» Ленинского округа сообщила о «мине», в местную дежурную часть ОМВД позвонил 31-летний житель Называевского района. Он сообщил, что захватил заложников и угрожая расправой над ними, требовал связать его с начальником полиции. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции нашли звонившего в состоянии сильного алкогольного опьянения. В квартире «террориста» находились его мать и брат, которых никто в заложники не брал. В содеянном мужчина признался, но объяснить свои действия не смог. Ранее омич привлекался к уголовной ответственности за кражи. На мужчину также завели уголовное дело.

Отметим, что за ложные звонки об акте терроризма существует реальная ответственность. Ложные сообщения о преступлении несут угрозу общественной безопасности, нарушают деятельность учреждений, привлекают значительные силы и средства правоохранительных органов. Кроме привлечения к уголовной ответственности с граждан, ложно сообщивших об акте терроризма, взыскиваются все расходы, связанные с работой экстренных служб, задействованных в работе по сообщению о преступлении.