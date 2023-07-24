Ухаживания брачного афериста из Ялты обошлись влюбленной омичке в 900 тысяч рублей

Иллюстрация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в отделение полиции обратилась 29-летняя омичка, потерявшая денежные средств в результате действий брачного афериста. Денег девушка лишилась в мае, а вот роман с вероломным возлюбленным начался несколько раньше.

История начиналась довольно банально. Девушка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в интернете. Там познакомилась со своим избранником – со слов мужчины, с жителем солнечной Ялты. Роман, по мнению девушки, развивался вполне успешно. Скоро незнакомец по ту сторону монитора стал совсем родным и близким. Он обещал приехать, чтобы уже не расставаться.

Как настоящий мужчина, и о финансовой стороне вопроса, казалось бы, позаботился. Своей возлюбленной мошенник обещал золотые горы и при том без особых усилий. Только и нужно было, что регулярно вносить деньги на брокерский счет. Всю сложную работу по отслеживанию курсов валют фондовой биржи и прочие хлопоты возлюбленный «благородно» брал на себя.

Сначала сомнений у потерпевшей не возникало. Тем более, что некоторую сумму девушке действительно удалось вывести со счета себе в кошелек, правда, небольшую. Влюбленная омичка, беззаветно доверившись возлюбленному и, как она полагала, хорошо знакомому ей человеку, целый месяц переводила на брокерский счет денежные средства. Мечта о будущем благополучии казалась столь реальна, что девушка вносила не только свои деньги, но и кредитные средства, а также сбережения родных и знакомых, полученные в долг. В общей сложности омичка перевела на счет 900 тысяч рублей.

Девушка признается, что в глубине души всегда понимала, что что-то здесь нечисто. Но виртуальному возлюбленному каждый раз удавалось развеивать ее сомнения и одаривать все новыми обещаниями их совместной роскошной жизни. В какой-то момент молодой человек внезапно пропал, а счет оказался заблокирован. Вскоре на связь вышел незнакомый мужчина. Он объявил, что может помочь восстановить доступ у брокерскому счету. Конечно, не бесплатно, а за 1500 долларов.

Заподозрив неладное и подтвердив свои догадки, девушка обратилась в полицию. На горе-возлюбленного завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ведется следствие.