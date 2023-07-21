Омские археологи нашли новые предметы на месте каторжного острога, где сидел Достоевский

Фото: министерство культуры Омской области

Сегодня минкульт заявил о возобновлении археологических раскопок на месте каторжного острога Омской крепости, где находился Федор Михайлович Достоевский (с 1850 по 1854 гг.).

Раскопки на месте острога начались еще в 2021-м году. В 2023 году территория расширилась и сейчас составляет, примерно, четверть острога. Археологи предполагают, что сюда входят фундаменты двух зданий – фрагменты кухни-столовой и казармы.

Как рассказал руководитель работ, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Корусенко, основная цель работ состоит в исследовании фундаментов кухни-столовой и казармы острога, изучении культурного слоя. С остатками каторжного острога проведут консервационные и реставрационные работы. Главным итогом станет музеефицированный объект, подготовленному для туристического показа.

Археологам уже удалось обнаружить некоторые предметы: монеты, фрагменты глиняной посуды, кованные изделия. Все они датируются концом 18 – 20 веков. Как сообщает региональный минкульт, найденные предметы станут выставочными экспонатами в Воскресенском соборе.

В работах задействованы сотрудники Омского научного центра СО РАН и студенты исторического факультета Омского государственного университета.