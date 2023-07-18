Иллюстративное фото. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске в небе над воинской частью ВДВ заметили разведывательный беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительной версии, он мог снимать ночную тренировку десантников.

— Караульный заметил, как БПЛА кружил над воинской частью сегодня в 01:00. Когда военнослужащие отрабатывали манёвры в тёмное время суток. В небе над частью он провисел некоторое время, а потом улетел в сторону Новосибирска. Огонь по неопознанному летающему объекту не открывался, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Информацию о неизвестном БПЛА оперативно передали полицейским. На данный момент правоохранители установили место взлета. Идет поиск того, кто запускал беспилотник.

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