15-летний омич на «Ямахе» врезался в бетонный блок, уходя от погони ДПС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 11 июля, около 12:45 часов в Ленинском округе на улице Карбышева экипаж ДПС обратил внимание на скутер «Ямаха», летевший на высокой скорости. Автоинспекторы потребовали остановиться, однако водитель скутера требование проигнорировал и попытался скрыться.

Машина ДПС последовала за лихачом. Возле дома № 7 на улице Гризодубовой он не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате пострадал 17-летний пассажир скутера. Ему потребовалась медицинская помощь. Водитель не пострадал.

Сотрудники ДПС установили, что скутером управлял 15-летний омич, не имеющий права управления транспортными средствами. Автоинспекторы вызвали на место инцидента мать несовершеннолетнего.

Заведены административные делопроизводства за управление транспортным средством, не имея на это права и за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические работы с мамой подростка и самим нарушителем.