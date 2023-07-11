Смылся с деньгами: вор-рецидивист обокрал случайных знакомых в бане

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня, 11 июня, сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу в банном комплексе Октябрьского округа. В полицию обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что получил аванс и решил посидеть с другом в бане. Однако мужчины долго не могли вызвать такси. На помощь пришел услужливый прохожий. Такси подъехало быстро.

В качестве благодарности друзья пригласили случайного знакомого в баню, попариться за компанию. Однако свою услугу отзывчивый прохожий оценил несколько дороже. А точнее – в 35 тыс. рублей. Именно столько наличных было в барсетке потерпевшего, которую вор, улучив момент, начал внимательно изучать.

Дождавшись, когда владелец барсетки отлучится, подозреваемый изучил содержимое чужого имущества и вытащил деньги. Внезапно вернувшийся хозяин барсетки застал вора врасплох в момент кражи. Однако прохожий не растерялся. На глазах у изумленного потерпевшего он забрал себе все деньги и выбежал прочь.

На этом его приключения не закончились. Опьяненный легкой победой, мужчина решил все-таки попариться, правда, в другом банном комплексе, где его и взяли оперативники.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний омич. Деньги он увидел, когда потерпевший рассчитывался с таксистом. Дальше оставалось ждать удобного случая, рассказал задержанный.

На мужчину завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». По ней он может сесть в тюрьму на срок до 4 лет.