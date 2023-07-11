Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2023 9:28

«Не доставайся же ты никому»: Омичка скончалась от удара ножом в грудь

В Марьяновском районе 68-летний омич зарезал возлюбленную из-за ревности
Елена УРМАНОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу, 8 июня, в Марьяновском районе разыгралась настоящая драма. Трагедия произошла около 16 часов в селе Пикетное.

68-летний мужчина приревновал свою даму сердца, проживавшую с ним под одной крышей, и устроил скандал. В ходе ссоры, аргументы у ревнивца, видимо, закончились и мужчина схватил нож. От ножевого удара в грудь 44-летняя женщина скончалась.

Убийцу задержали. На месте происшествия нашли и орудие убийства. На допросе мужчина признал свою вину. Следственный комитет завел на местного Отелло уголовное дело по статье «Убийство».

ЧПКАРТИНА ДНЯ