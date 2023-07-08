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Общество8 июля 2023 9:00

В день семьи омский врио губернатора Хоценко рассказал историю знакомства и любви с супругой

Виталий и Алена Хоценко познакомились на отдыхе в Анапе
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: стоп-кадр видео.

Фото: стоп-кадр видео.

В день семьи врио губернатора Омской области Виталий Хоценко проглулялся по городу вместе со своей семьей и рассказал журналистам историю любви с супругой Аленой. Пара познакомилась на отдыхе в Анапе.

- Я его увидела: он ехал в плавках, на велосипеде. Я думаю, ой, какой классный, какой красивый. Хочу с ним познакомиться! - рассказала супруга Алена.

Желание оказалось взаимным. Молодые люди стали встерчаться. Сейчас воспитывают шестерых детей. Четверо приехали в Омск, вдое взрослых пока живут в столице. По словам Виталия Павловича, управляться с такой семьей помогает разделение, а еще бабушки и дедушки, которые периодически навещают чету.

В семье не обходится без недопонимания, отметил Хоценко, но без этого и не бывает. Главное, что семью политик ценит больше работы, а Алена всегда поддерживает - сначала в 2022 году отпустила супруга в ДНР, затем переехала вместе с ним в Омск.

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