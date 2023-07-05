Новые подробности об обысках силовиков в омском минцифры

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Ранее стало известно, что накануне в Омске силовики нагрянули в офис самого молодого в регионе министерства цифрового развития региона. Причиной стал невыполненный контракт на доступ к сети интернет омских школ, подрядчиком по которому выступила компания «Ростелеком». Как сообщаеют СМИ, согласно заключенному соглашению, «Ростелеком» должен был до 31 декабря 2022 года обеспечить омские школы безопасным доступом «к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в части ИТ-инфраструктуры».

Наш инсайдер подтвердил эту информацию и пояснил, почему могла произойти такая ситуация. Во-первых, минцифры в регионе было создано официально только в октябре 2022 года. Сейчас у министра цифрового развития и связи региона Андрея Ключенко даже замов нет. Всего аппарат насчитывает около 20 специалистов. Да и многие процессы работы с документами не понятны в силу запуска минцифры в стране сравнительно недавно.

Как при таком кадровом дефиците можно было проконтролировать ход цифровизации всех омских школ, коих только в облцентре 152, неизвестно и непонятно.

Во-вторых, деньги никуда не ушли, сообщает источник. Они были возвращены на счет госучреждения. Силовики в любом случае обязаны проверить, где «гуляли» немалые средства и что стало причиной невыполнения контракта. Отсюда последуют процессуальные решения, предполагает источник.

Вместе с тем сначала в ведомстве состоялась проверка прокуратуры, затем - допрос руководителя. Сейчас уголовное дело расследует отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ по Омской области.