1 июля: В Омске идут рейды по нарушениям новой транспортной схемы для маршруток

На улице Гагарина проводят рейды по выявлению нарушителей. Фото: Павел Максимов.

Сегодня с началом старта новой схемы движения для маршруток в центре Омска на дороги вышли сотрудники дептранса, УГИБДД по Омской области, Ространснадзора, общественники. Пока к этой схеме не привыкнут все - владельцы частных маршрутов и пассажиры - рейды будут проходить 4 раза в неделю. А пока вопиющее нарушение - то есть въезд в запретную зону на улицу Гагарина - совершил только один водитель. Он перевозил пассажиров на маршрутке под номером 31-н и должен был, согласно распоряжению мэрии, двигаться по Фрунзенскому мосту и улице Жукова.

- Частные перевозчики были своевременно уведомлены об изменении схем, на руки перевозчикам выданы необходимые свидетельства о перевозке, карты для использования водителями. Сегодня проверку проводят 5 бригад, которые следят, допускаются ли нарушения водителями 18 маршрутов, выполняемых автобусами малого класса вместимости. Уже выявлено 4 нарушения. Одно - серьезное - нарушение установленной схемы: водитель двигался по старой схеме вместо новой. Пока не могу сказать, какие материалы готовят специалисты по нарушению, но за это нарушение грозит штраф водителю 2 500 рублей, должностному лицу - 10 000 рублей, юрлицу - до 25 000 рублей, - прокомментировал глава дептранса омской мэрии Вадим Кормилец. - Три нарушения - менее серьезные. При проверке документов установлено, что у водителей карты старого образца. Будут применены меры воздействия.

Глава дептранса омской администрации Вадим Кормилец. Фото: Павел Максимов.

Также дептранс сейчас фиксирует количество автобусов, вышедших на маршруты. В итоге будет понятно, достаточно ли автобусов курсируют по новым маршрутам для перевозок.

Напомним, с 1 июля в Омске 18 автобусных маршрутов, обслуживаемых подвижным составом малого класса, поменяли схемы движения. Из схем проезда исключили улицы Интернациональную, Гагарина, Думскую, участки улицы Красный Путь и проспекта Карла Маркса. Автобусы теперь следуют по ряду дублирующих улиц, в частности, по улицам Фрунзе, Булатова, Маршала Жукова и прочим.

По самому центру с 1 июля будут только автобусы средней и высокой вместимости.

- Мы убрали около 500 машин вместимостью от 18 до 25 человек, оставив на центральных линиях автобусы, которые могут перевозить до 50 человек одновременно. Такой шаг обусловлен ростом заторов на центральных дорогах. Поэтому добавлена в новую транспортную схему города ветка длиной в 7 километров, что позволит разгрузить центр Омска от обилия автобусов малого класса. Также мы обеспечиваем транспортную доступность минимум для 15 тысяч омичей, которые проживают по улице Жукова, - прокомментировал Кормилец. – Существующие маршруты, которые обслуживаются автобусами большей вместимости, также несколько изменены. Например, 45-й автобус с 1 июля продлен до микрорайона «Амур-2».

Большую часть маршруток пустили в обход центра по улице Жукова. Фото: Павел Максимов.

Также реформа призвана упорядочить систему пассажирских перевозок в целом и вывести окончательно из тени предпринимателей, которые не работают по регулируемому тарифу, игнорируют вопросы безопасности, обходят налоговую систему и систему социальных фондов.

- Да, процесс будет сопряжен с формированием новых транспортных привычек, и недовольств не избежать, но Омск не может вечно сидеть в 90-х. Нужно продолжать движение в сторону понятного и прозрачного рынка пассажирских перевозок, - прокомментировал на неделе реформу мэр Омска Сергей Шелест.

Теперь маршрутки будут в шаговоой доступности от 15 тысяч омичей, живущих в этой части города. Фото: Павел Максимов.

В городской администрации убедительно просят омичей ознакомиться со схемами маршрутов, при планировании и осуществлении поездок быть предельно внимательными, учитывать новые маршруты движения и места расположения остановочных пунктов.

По всем вопросам, касающимся организации пассажирских перевозок, граждане могут звонить специалистам департамента транспорта по телефону (3812) 78-79-72, а также в справочную службу МП «Пассажирсервис» по телефону (3812) 90-12-12.