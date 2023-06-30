Собака гадила: Пьяный омич вышвырнул из окна 3-месячного щенка

Фото: УМВД России по Омской области

В полицию обратилась жительница Центрального округа. Она рассказала, что нашла мертвого щенка под окнами дома по адресу улица 3-я Челюскинцев. По словам женщины, щенок недавно появился у одного из жильцов этого дома.

Сотрудники полиции задержали владельца погибшей собаки и доставили в участок. 34-летний житель Амурского поселка рассказал, что купил 3-месячного щенка на рынке три дня назад. Накануне случившегося мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей. Но что-то пошло не так. Мужчину вдруг не устроило поведение маленького щенка. Он начал высказывать претензии к собаке сожительнице, а после и вовсе схватил собаку и выбросил ее в окно. У щенка не было шансов. Упав с 4-го этажа, животное погибло.

После этого мужчина как ни в чем не бывало продолжил употреблять алкоголь. Правда, позже, на допросе вину свою признал. Однако от уголовной ответственности ему уйти не удастся. Сейчас полиция проводит проверку. Жителю Амурского поселка грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

– Ранее 34-летний житель города Омска был судим за имущественные преступления, – уточнили в омской полиции.