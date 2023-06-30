В Москве с 11-го этажа выпала топ-менеджер банка родом из Омска

Фото: соцсети Кристины Байковой

Как сообщают СМИ, вечером 23 июня в Москве возле дома на Ходынском бульваре нашли тело вице-президента «Локо-Банка» — 28-летней уроженки Омска Кристины Байковой. Девушка разбилась насмерть, выпав из окна квартиры на одиннадцатом этаже.

В момент трагедии Кристина был не одна: с ней был ее приятель — 34-летний Андрей. Как рассказал телеграм-каналу Baza мужчина, девушка сама пригласила его выпить, а во время небольшого застолья, когда он отвлекся, она вышла на балкон и упала вниз с парапета. Андрей, заметив пропажу подруги, вышел на балкон и увидел, что лежит на земле, после чего вызвал скорую.

Однако есть и другая версия инцидента. Так, телеграм-канал SHOT опубликовал видео с последними минутами жизни девушки, где видно, что та села край парапета и, будучи в истерике, стала твердить Андрею, что он, мягко говоря, урода и не достоин даже ее мизинца.

Андрей, который и заснял последние минуты жизни Кристины, пытался уговорить ее не совершать задуманное. Мужчина то обещал ей крепкую семьи, завести детей, то переходил на мат. Все это время девушка в истерике всячески обзывала возлюбленного и показывала ему средний палец.

В конце видео Андрей вернулся в квартиру — и внезапно в этот момент раздался крик Кристины. Девушка сорвалась с парапета и упала с 11 этажа на асфальт.

Отметим, сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, а также почему мужчина вместо того, чтобы вызвать экстренные службы, снимал все происходящее на видео.