Омский социальный патруль помогает двум красноярцам без денег вернуться домой

Фото: министерство труда и социального развития Омской области

Омский социальный патруль помог двум жителям из Красноярского края, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Служба «Социальный патруль» получила сигнал о том, что на омском железнодорожном вокзале уже не один день ночуют мужчина и женщина пенсионного возраста. Как выяснилось, Евгений и Людмила возвращались поездом из Обнинска в Ачинск. Однако денег в дороге им не хватило, поэтому красноярцы вынуждены были сделать остановку в Омске.

Дозорные социальной службы выехали на вокзал. Они провели беседу и предложили людям помощь. Сейчас красноярцы находятся в центе социальной адаптации. В скором времени родственники вернутся домой.

– Люди действительно оказались в непростой ситуации, помощь им была необходима. Наши специалисты предложили им разместиться в центре социальной адаптации, красноярцы согласились. В настоящий момент мы делаем все возможное, чтобы скорее вернуть Людмилу и Евгения домой. Им обеспечен временный приют и горячее питание. В родном городе родственники снимают квартиру, женщина получает пенсию, мужчина подрабатывает, – сообщила советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Оксана Рычкова.

В Омске социальный патруль работает уже три года. С момента создания, служба оказала социальную помощь уже тысяче омичам. Специальные бригады патрулирует улицы города и районов. Благодаря этой службе люди без определенного места жительства по желанию могут пройти программу социальной адаптации. Людям могут помочь восстановить документы, трудоустроить, организовать временное проживание, питание.

В центр социальной адаптации можно звонить по круглосуточному телефону (3812) 37-34-86.