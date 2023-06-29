Экс-глава омской налоговой Репин сознался в получении взятки в 10 миллионов рублей

Фото: tgstat.ru.

В Центральном районном суде Омска прошло заведание по уголовному делу бывшего главы УФНС России по Омской области Владимира Репина.

Уголовное дело было заведено 17 октября 2022 года по материалам омского УФСБ по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Как утверждают следователи, взятка была принята через посредника от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша «за невключение вышеуказанных обществ в план выездных налоговых проверок на 2021 год». 19 октября Репин, Немиш и его адвокат Григорьев были арестованы.

А после экс-глава УФНС России по Омской области перевезен из Москвы в Омск. На момент задержания Владимир Репин был назначен начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России.

В ходе заседания гособвинитель зачитал обвинительное заключение. Подсудимые признали свою вину.