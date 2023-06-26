Омича из Калачинского района «закроют» на 12 лет за убийство с особой жестокостью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский областной суд вынес приговор по делу об убийстве с особой жестокостью. СУ СК России по Омской области собрал доказательства причастности к убийству знакомого жителя Калачинска Дмитрия Зуева.

Как установило следствие, 2 января 2023 года неоднократно судимый Зуев распивал алкогольные напитки вместе со знакомым. В какой-то момент мужчины не смогли найти общий язык, завязался конфликт. Подсудимый сначала жестоко избил знакомого, затем облил его керосином и поджег.

Потерпевшего госпитализировали. Однако мужчину спасти не удалось. Через два дня он скончался от обширных ожогов.

Областной суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Отбывать их подсудимому предстоит в колонии строгого режима.