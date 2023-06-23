Решали задачи 2 года: омские стобалльники поделились секретами сдачи ЕГЭ

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В Омской области сразу 44 человека сдали единый госэкзамен на 44 балла. И это еще не итог, окончательные данные сдачи единых госэкзаменов по региону минобр Омского региона озвучит после 1 июля. На эту дату назначен последний день сдачи.

Лицей «Бизнес и информационные технологии» заканчивают сразу два школьника со 100%-м результатом. Максимальное количество баллов по русскому языку набрала 11-классница София Кукочкина. По географии достичь идеальной оценки удалось Даниилу Снопкову. Есть ли какие-то секреты успеха, «КП-Омск» узнала у самих ребят.

- География мне нравилась всегда - еще с младших классов. Другие страны, моря, континенты - невероятно привлекательны своим колоритом и атмосферой, интересными фактами. Поэтому и выбрал этот предмет, которые расширяет кругозор и дает столько новой информации. Готовился усердно, много решал задач, покупал дополнительную литературу и решебники, сидел над книгами ежедневно по часу-два. Думаю, что главный секрет успеха в том, чтобы научиться до экзамена решать любые задачи, которые могут попасть в тесте. Да, таких же не будет, но они все типовые. Если вы познакомитесь со всеми типами заданий и решений - нового ничего для вас на экзамене не будет, решите быстро и без лишних нервов, - рассказал Даниил тайну своей успешной сдачи.

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Без репетиторов - можно!

- Я готовилась сама. Весь период подготовки к ЕГЭ по русскому занял два года - и 10-й, и 11-й класс. Важно не только учить правила, но и читать книги. Ведь правила грамматики и синтаксиса можно забыть, а чувство родного языка всегда с тобой, - поделилась София. - В выпускном классе времени на чтение остается в обрез, при цейтноте мне помогали стихи, да и память тренировала. Очень люблю научно-популярные книги. Последней прочла книгу об особенностях работы наших рецепторов.

Девушка - почти рекордсмен по результатам. 99 баллов Софья набрала при сдаче ЕГЭ по физике (!) и 86 - по математике. Как пояснила директор лицея Людмила Окшина, старательная ученица допустила незначительную ошибку по физике в тестовой части экзамена.

- Мне хватало обычных консультаций со школьными учителями, - дополнил Даниил.

- Дети с таким мышлением, как правило, ошибаются именно так - они воспринимают простую задачу как особо сложную. София допустила допустила ошибку в тестовой части экзамена, - рассказала руководитель лицея. - Эти дети росли в лицее, когда педколлектив был настроен на обучение детей аналитическому мышлению по особой программе. Задачи, которые можно решить несколькими способами подавались не только на уроках математики, физики или химии, но и музыке, рисовании, физкультуре. Программа для начальной школы - «Перспектива». Наш лицей всегда занимался подготовкой учеников для классической технической высшей школы.

А чтобы расслабиться и отвлечься от тяжелых мыслей, София брала в руки пастель и рисовала пейзажи и натюрморты. Работы девушка предпочла не демонстрировать, сказала, это слишком личное.

- Когда что-то не получается, рисование мне всегда помогает, - добавила София.

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Большое будущее

В будущем Даниил планирует поступить на геоинформатику и заниматься разработкой особыми технологиями по разработке и моделированию карт. К сожалению, в нашем регионе таких специалистов не готовят. Парень планирует переезд в одну из столиц. Парня захватывает природная стихия - как образуется ветер и сложные циклоны и антициклоны.

София планирует связать свое будущее с физикой.