В Омской области, слетев в кювет, погиб 35-летний водитель ВАЗа

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Полиция Омской области сообщила об аварии, которая произошла на трассе Кормиловского района. Накануне вечером в кювет слетела ехавшая по дороге «легковушка», от полученных травм водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Прибывшими сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109, 35-летний мужчина, двигаясь по автодороге Челябинск - Новосибирск, в районе 883 километра не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, два его пассажира - 21-летняя девушка и 50-летний мужчина - доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ужасной трагедии.