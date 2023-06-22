Фото: ГУЛХ Омской области.

Прожорливые гусеницы съели подчистую всю листву в парке 300-летия Омска. Пострадали от шелкопряда не только Омск, но также Любинский, Омский, Москаленский, Черлакский, Кормиловский и другие районы.

Управления Россельхознадзора по Омской области запланировало проведение выездных обследований в очагах насекомых-вредителей на территории районов.

– На территории областного центра и нескольких муниципальных районов Омской области наблюдается массовая вспышка распространения непарного шелкопряда, гусеницы которого активно повреждают деревья и кустарники, – отметили в ведомстве.

Причиной массового распространения непарного шелкопряда специалисты считают благоприятные погодные условия для зимовки и развития в вегетационный период.

В Омске поставят 570 феромонных ловушек. Они безопасны для людей и животных, но эффективны против распространения насекомых. Ловушки помогут отследить очаги заражения. Ловушки поставят на три недели, после чего их снимут и отнесут вместе с пойманными вредителями в лабораторию для изучения.

– Всего вспышка на площади 28 тысяч гектаров. На 10 тыс. из них проводится санитарная обработка. В основном это леса первого приоритета: рекреационные зоны, вблизи деревень. Там, где происходит сбор ягод и грибов, где просто отдыхают. Так же обработка ведется вдоль автомобильных дорог. Это потенциальные пути миграции, – сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Как отмечают специалисты Главного управления лесного хозяйства, нашествие непарного шелкопряда происходит каждые 6-7 лет в период сильной жары. Вспышка имеет цикличный характер. Специалисты предполагают, что в этом году вредитель мог мигрировать из Новосибирской области.

Отметим, что в прошлом году на территории Омской области был обнаружен только европейский непарный шелкопряд, который не является карантинным. В этом году есть опасения, что сейчас в регионе распространён азиатский подвид непарного шелкопряда. Помимо Омской области, сейчас орудует шелкопряд в Башкирии и Рязанской области.