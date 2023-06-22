«Мы помним»: 85 тысяч врачей погибли и пропали без вести во время Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

22 июня 4 часа утра – для каждого это время запомнилось лишь одним событием. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война.

Сейчас – в 2023-м - по происшествию 82 лет - этот день объявлен Днем памяти и скорби. По всей стране проходят патриотические акции «Свеча памяти», когда ранним утром жители страны вспоминают историческое событие. Вспоминают подвиги героев и минутой молчания.

В этот день к омичам обратился врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, напомнив о трагедии, унесшей миллионы жизней.

- 22 июня – одна из самых трагических и незабываемых дат в истории. Почти вся Европа поддержала фашистов в их преступном замысле уничтожить нашу страну. На варварство и бесчеловечность гитлеровцев советский народ ответил единым мощным сопротивлением. 27 миллионов наших сограждан отдали жизнь за свободу Родины и избавление мира от нацизма. Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем отчетливее значение той высокой миссии, которую выполнили предки, отстояв будущее не только своей страны, но и многих государств. Вечная память и слава погибшим! Низкий поклон всем, кто был свидетелем трагического июньского воскресенья 1941 года и кто приближал самый счастливый май 1945-го, - написал глава региона.

Почтил память павших и мэр Омска Сергей Шелест. Небольшой пост историческому событию он опубликовал в своем телеграмм-канале.

- Думаю, не нужно пояснять, что значит дата 22 июня для всех жителей нашей страны и миллионов людей за ее пределами. Вечная память героям, оставшимся на полях сражений, в разрушенных городах и поселках; уничтоженным в концлагерях. Низкий поклон ныне живым свидетелям самой кровопролитной войны в истории XX века. Мы помним, - написал Шелест.

Между тем, в Омске продолжаются мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В них принимают участие различные ведомства, представители власти и жители города. Так, у мемориала воинам-сибирякам в Парке Победы сотрудники УМВД России по Омской области, Росгвардии и ветераны органов внутренних дел зажгли свечи в память о мужестве и героизме погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: УМВД России по Омской области

О событиях тех четырех лет напомнили и в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в те годы на полях сражений погибли или пропали без вести 85 тысяч медиков. Не стало почти девять миллионов военнослужащих. Всего домой не вернулись 27 миллионов человек.

- В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы, чтобы их подвиг не был забыт, - прокомментировала пресс-служба надзорного органа.