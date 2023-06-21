Сам сяду в автобус: Омский мэр Шелест собирается доказать омичам эффективность измененных маршрутов

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После заявлений о транспортной реформе, которая вступит в свой пик 1 июля, о ее эффективности высказался мэр Омска Сергей Шелест. Он сообщил, что и сам готов пересесть в автобус, лишь бы омичи поверили в то, что маршрутки в центре города - лишние.

– Я прекрасно понимаю, что это очень болезненный вопрос. У нас привезено большое количество экологически чистых автобусов и троллейбусов большой вместимости. Считаю, что постепенно надо пересаживаться на общественный транспорт, который более безопасный, вместительный и комфортный, – заявил он РИА «Омск-информ».

Градоначальник подчеркнул, что малогабаритные маршрутные автобусы затрудняют движение в центре города, а для пассажиров - достаточно габаритных пассажирских, тех, что предоставляют муниципальные пассажирские предприятия.

– Мы стараемся проложить маршруты таким образом, чтобы максимально удовлетворить запросы всех жителей Омска. Понятно, будут недовольные. Но мы оставим те маршрутки, которые не затрудняют движения. А то у нас, бывает, идут большими колоннами по центральным улицам, а муниципальный транспорт и на 50% не заполнен. Сам буду ездить на автобусах, проверю, - заявил он в источнике.

Омичи же высказываются, что мартшрутки больше удовлетворяют их запросам в части времени передвижения - на них получается быстрее, чем на автобусах и троллейбусах.