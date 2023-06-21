Все на «В»: Кинологи омской полиции предлагают омичам дать имена 6 недавно родившимся щенкам

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудники омской кинологической службы полиции в День образования своей структуры - 21 июня - предложили омичам необычный кокурс. Они опубликовали в Сети фотографии 6 новорожденных щенков и предложили жителям Омска и области дать имена новороженным.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- На фото — недавно появившиеся на свет детеныши лохматой пары из омской полиции Пандоры и Амиго. Шестеро пушистых комочков — немецкие овчарки зонарного окраса — еще только начинают знакомство с окружающим миром. Кстати, сейчас щенкам, среди которых 2 мальчика и 4 девочки, придумывают клички. Условие — все имена должны начинаться на букву «В», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В комментариях горожане уже активно подключились к перебору кличек.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Веном, Вольт, Вексель, Вереск, Венера, Вива, Виндоус, - предложила омичка по имени Алесия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Велис, Валли, Верона, Веста, Вольт, Вьюга, - добавила Екатерина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пока больше всех вариантов - ровно 60 - предложила пользовательница соцсетей Оксана Лапшина.