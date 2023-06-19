В Омске с 1 июля маршрутки изменят схемы движения в центре города

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Сегодня, 19 июня, в омской мэрии состоялся брифинг по вопросу улучшения транспортной доступности центра города. О грядущих изменениях в работе общественного транспорта рассказали директор профильного департамента Вадим Кормилец и депутат Горсовета, председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

С 1 июля в Омске маловместительные маршрутки уйдут с ряда центральных улиц города — Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной. По улицам Жукова, Булатова и Фрунзе поедут маршрутки №№ 31Н, 212, 222, 346, 350, 385, 386, 399, 414, 470, 500, 503, 514, 550.

Транспорт по маршрутам №№ 307, 331, 394 и 410 перенаправят на мосты Ленинградский и имени 60-летия Победы.

По «старым» схемам продолжат ходить два популярных маршрута — № 323 и № 359. На них уже начали работать автобусы среднего класса.

Вернуться на прежнюю схему может и маршрут №212. Перевозчик в ближайшее время планирует заменить подвижной состав малого класса на автобусы среднего класса. Если и другие частники последуют этому примеру, то они получат возможность вернуться на центральные магистрали.

При этом изменения не коснутся ряда муниципальных маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса, так называемыми «Луидорами».

— Останутся на улице Гагарина соцмаршруты, обслуживаемые автобусами малого класса МП г. Омска «ПП №8». Это маршруты №№ 16, 23, 25, 46, 62, 94, следующие до отдаленных районов города, — уточнил Кормилец.

Причиной масштабных изменений глава дептранса назвал переизбыток общественного транспорта, следующего по улицам Гагарина и Интернациональной. По его словам, там работают одновременно более 50 маршрутов, а это примерно 500 автобусов разной вместимости.

Перенос более десятка маршрутов на улицу Жукова омичам особых неудобств не доставит. Расстояние от проспекта Карла Маркса до улицы Жукова составляет примерно 450 метров. Их можно преодолеть пешком за несколько минут.

Отметим, чиновники также анонсировали изменения схем движения двух муниципальных автобусных маршрутов — № 45 и № 46. Так, с 1 июля конечную остановку 45-го перенесут с 21-й Амурской до микрорайона Амурский-2, а 46-й, который сейчас идет по улице Герцена, поедет по улице Орджоникидзе с поворотом на улице 36-й Северной и дальше по утвержденной схеме.