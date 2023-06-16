Кудрявые пеликаны вернулись в Омскую область

Фото: телеграм-канал Ильи Лобова

Прекрасная новость фауны из Омской области - в регион вернулись кудрявые пеликаны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.

- Кудрявые пеликаны вернулись. Мы их видели, - написал глава ведомства.

Редкие краснокнижные птицы сейчас обитают на временных островах сети крутинских озер. Как отметил Лобов, после сброса воды в водоемах до нормального подпорного уровня, определенного наукой, природа вновь создала комфортные для птиц условия.

Фото: телеграм-канал Ильи Лобова

Между тем, пернатые уже успели отложить яйца и вскоре, если будут сопутствовать благоприятные условия, у птиц появится потомство.

Напомним, что пернатый пеликан - это птица массой до 14 кг с длинной шеей и широкими длинными крыльями, размах которых достигает трех метров. На затылке пучок закрученных перьев. Представитель семейства пеликановых занесен в Красную книгу МСОП со статусом уязвимый.