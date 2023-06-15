Омичи представили в Москве фильм «Часы для Веры»

Фото предоставлено Евгенией Суровой

В Москве в кинотеатре «Поклонка» на Поклонной горе прошел показ художественного фильма «Часы для Веры». Необыкновенная история о любви и вечных ценностях была снята командой из Омска.

Премьера прошла 12 июня в День России. Символично, ведь картина описывает нынешнюю историю страны, которая трепетно хранит и чтит прошлое. По замыслу режиссера молодая девушка по имени Вера вместе с поисковиками находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Ей не безразлична судьба неизвестного героя, так как она долго и упорно пыталась узнать о нем подробности, ведь вместе с ним были найдены женские часы с гравировкой «Вере Комаровской от папы». Наверное, тёзка и стала тем самым связующим звеном в истории картины.

Фото предоставлено Евгенией Суровой

Современную Веру сыграла актриса Лицейского театра Евгения Суровая. Молодая и талантливая звезда омской сцены поделилась с «КП-Омск» своими впечатлениями о картине, а также рассказала о съемочной группе.

- С 2019 году картина уже в работе. Нужна была актриса на роль современной Веры, искали, кого пригласить на кастинг. Сергей Оленберг, который уже снялся в фильме, созвонился с худруком Лицейского театра Сергеем Тимофеевым, а тот уже дал мои координаты. Меня пригласили на кинопробы, - рассказала Евгения.

Женя восходящая звезда омской сцены. Опыт съемок в кино для нее был первым. Но благодаря упорному труду и дружной съемочной группе, всё удалось преодолеть.

- Самым сложным было понять принцип кино. Потому что я привыкла работать в театре на сцену, на зрителя, который пришел в зал. А здесь неожиданно нужно было переориентироваться на камеру. Это очень специфично работать, когда камера рядом с тобой, когда снимается каждый взмах ресниц. Было сложно, но я пыталась с этим справиться. В этом мне помогали режиссер Максим Горяинова и продюсер Игорь Рыбак, - поделилась впечатлениями актриса.

Фото предоставлено Евгенией Суровой

К слову, съемки фильма полностью проходили в Омской области - на фоне живописной природы Сибири. По замыслу режиссера Максима Горяинова, тема, которую он поднимает в фильме, это наказ для современного поколения.

Фото предоставлено Евгенией Суровой

- Это кино о любви к Родине. О патриотизме. Но не только. Все глубже и тоньше. Скорее, что история – непрерывная связь поколений и еще это урок нам всем. Память предавать нельзя , - поясняет режиссёр.

Съемочная группа отмечает, что большую роль в создании фильма сыграло региональное отделение поискового движения России. Актеры много времени проводили вместе с поисковиками. Как результат - фильм насыщен такими деталями, что порой стирается грань между художественным вымыслом и документалистикой.