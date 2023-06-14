Они отдыхают: В Омске вандалы разнесли очередной объект благоустройства - лавочки на улице Моторной

Фото: Инцидент Омск.

Вандалы рагромили лавочки на улице Моторной, еще даже не завершены работы по благоустройству территории. Местные жители пожаловались в соцсетях на действия неизвестных лиц, которые разломали деревянные скамейки.

– На Моторной поставили лавочки и урны. Сделали их для отдыха. Теперь лавочки после наших отдыхающих отдыхают! – пишет автор поста.

В комментариях омичи также предположили, что она сама развалилась под тяжестью присевших на нее отдыхающих. При этом в городской в мэрии уже заявили, что обратятся с заявлением в полицию, и попросили горожан не портить общественные территории. Сейчас благоустройство улицы Моторной только подходит к завершению.