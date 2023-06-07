Метеорный поток Ариетиды: первый летний звездопад омичи увидят сегодня ночью

Фото: amsmeteors.org.

В первые дни июня к Земле приблизится метеорный поток Ариетиды, который подходит к планете ежегодно с 22 мая по 2 июля. Особенно четко метеорный поток будет видно в ночь и утро с 7 на 8 июня. Зенитное часовое число метеоров достигнет 60 штук. Они влетят в земную атмосферу со скоростью 39 километров в секунду. На основании собственной технологии Метеум аналитики Яндекс Погоды собрали метеорологические данные и узнали, жители каких крупных городов России смогут увидеть пролетающий над землей метеорный поток.

Больше всего повезет следующим городам: Санкт-Петербургу, Москве, Новосибирску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерово и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Также рассмотреть комету смогут жители Уфы и Набережных Челнов, где погода будет ясной. Жителям Омска, Уфы, Челябинска, Владивостока и Хабаровска с погодой повезло меньше. В этих городах в ночь с 7 на 8 июня ожидается пасмурная и дождливая погода, поэтому небо не будет хорошо просматриваться.

- Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением, чтобы выехать на 30–40 км за город. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности. При хороших просматриваемости и ясном небе можно заметить 60–80 метеоров за час. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения, поэтому именно жителям, живущим в пригороде, особенно повезет увидеть необычные небесные тела, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса Яндекс Погода.