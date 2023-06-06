В Омске в Октябрьском округе в воздухе обнаружили превышение формальдегида в 7 раз

Фото: Елена УРМАНОВА

По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий. Так, в Октябрьском округе сработали датчики вредных выбросов, таких как формальдегид. Концентрация этого вредного вещества в воздухе превышена почти в 7 раз и составляет 6,9 ПДК. Однако, как сообщили метеорологи, в остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось.

Отметим, что формальдегид признан канцерогеном. Это токсичный бесцветный газ с резким запахом. Вещество широко применяется в промышленности. Однако может провоцировать онкологию.

Завтра, 7 июня, по прогнозам метеорологов, ситуация должна улучшится к утру. Однако ночью и ранним утром в воздухе концентрация вредных веществ все еще будет высокой.

В период с 0:00 по 10:00 часов 7 июня будет объявлен режим НМУ.

Напомним, что «чёрное небо» над Омском также было зафиксировано в первый день лета, 1 июня.