Знаем его как старательного студента: друзья и коллеги вспоминают Илью Селиванова, погибшего после уличной драки в Омске, только добрыми словами

Фото: соцсети.

31 мая в Омске в больнице скончался 19-летний студент колледжа культуры и искусства Илья Селиванов. Как сообщили в следственном управлении следкома Омской области, заведено уголовное дело. При этом прозвучала версия, что студент погиб из-за возникшего конфликта на межнациональной почве. Но версию уже опровергли в полиции региона. Подозреваемый и потерпевший одной национальности, сообщили в ведомстве. Личность подозреваемого установлена. Им оказался омич 2001 года рождения, проживающий в Кировском округе. Он заключен под стражу. Сам инцидент случился в начале мая - все это время парень провел в больнице в борьбе за свою жизнь.

Учился на 4 и 5

По предварительной информации, внезапно начавшийся конфликт был вызван оскорблением подозреваемого и завершился причинением телесных повреждений.

На странице омского колледжа культуры и искусств ВКонтакте на прошлой неделе появился пост-некролог о погибшем Илье Селиванове.

- Наш студент, друг и коллега Илья Селиванов ушел из жизни. С первого курса мы знаем его как старательного студента, который на протяжении всех лет учился на «4» и «5», обладал художественно-творческими способностями, - сообщается от имени колледжа.

Известно, что погибший учился на организатора и постановщика культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. На третьем курсе он начал совмещать учебу с работой - был осветителем в центре народного творчества имени Малунцева. Парень был «светлым, солнечным, искренним и очень добрым» человеком.

Творческий парень

- Вы могли видеть Илью в наших клипах, на мероприятиях, концертах и конкурсах, ведь он — обаятельный и харизматичный — принимал активное участие в общественной жизни группы, колледжа, города и района. Помощник старосты группы, ответственный, позитивный и творческий парень был дисциплинированным, требовательным к себе, доброжелательным и отзывчивым человеком, имел много друзей и всегда был готов прийти на помощь. Мы выражаем искренние соболезнования семье Ильи и его близким. Скорбим вместе с вами, - гласит пост ВКонтакте от имени колледжа, где учился Илья. На видео — его последняя режиссерская работа. Сказка «Кузнец и черт», сюжет которой содержится во всех индоевропейских языковых группах на огромной территории.

Также небольшой сюжет о насыщенной жизни погибшего смонтировала его классный руководитель Ирина Нечаева.

В комментариях Илью вспоминают только хорошими словами, как доброго, умного и талантливого человека.

- Часть моего сердца умерла с этим ребёнком. Светлый, добрый ты навсегда в памяти моей семьи, - написала Елена Субботина.

- Хороший человек, прекрасный друг и коллега! Даже не верится, мы совсем недавно встречались с ним на мероприятии. Может кто-нибудь рассказать, что с ним случилось? - добавил Денис Шлыков. И к этим комментариям присоединились десятки других, пропитанных светлой памятью об Илье.

Информацию о похоронах погибшего не сообщают. Инсайдеры в следкоме Омска говорят, что тело студента уже направили родственникам.

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