Фото: паблик «Омского колледжа культуры и искусств» во «ВКонтакте».

В Омске утром 7 мая убили 19-летнего студента колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова. Парень скончался в больнице 31 мая. Он учился на специальности «Социально-культурная деятельность».

– С первого курса мы знаем его как старательного студента, который на протяжении всех лет учился на «4» и «5», обладал художественно-творческими способностями. Илья учился на специальности «Социально-культурная деятельность» вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». С третьего курса он совмещал работу осветителя в ГЦНТ им. Малунцева, учебу и активную внеучебную деятельность, — говорится в посте на странице «Омского колледжа культуры и искусств» во «Вконтакте».

– 7 мая 2023 года в утреннее время на уице. Ленина бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с тяжкими телесными повреждениями в состоянии опьянения молодого человека 2004 г.р. В отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, –сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В омской полиции пояснили, что, по предварительной информации, конфликт начался внезапно, был вызван оскорблением подозреваемого и завершился причинением телесных повреждений. При этом сам Илья был пьян тем самым воскресным утром, эту информацию сообщили медики.

31 мая 19-летний студент колледжа культуры и искусств скончался в больнице. В связи с этим уголовное дело направлено в следственные органы СУ СК России по Омской области.

Информация о том, что конфликт возник на межнациональной почве, не подтвердился. Подозреваемый и потерпевший одной национальности.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался омич 2001 г.р, проживающий в Кировском округе. Он заключен под стражу.