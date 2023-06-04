В Омской области 2-летний мальчик утонул в колесе трактора, наполненном водой

Трагедия произошла во дворе частного дома. Фото: пресс-служба СУ СКР по Омской области

В Омской области двухлетний мальчик утонул в колесе от трактора, наполненном водой. По факту инцидента следком завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, вечером 3 июня в посёлке Центрально-Любинский во дворе частного дома отец с 4-летней дочерью зашел в дом, чтобы включить девочке телевизор. Младший ребенок — 2-летний мальчик — остался без присмотра играть в песочнице. Мать малыша в это время вышла за ограду. Когда родители вернулись, то обнаружили кроху в колесе от трактора К-700, наполненном водой. Мальчик утонул.

Как отметили в СУ СКР по Омской области, семью характеризуют исключительно положительно.

Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе следствия.

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