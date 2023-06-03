В омском баре «Ленинград» до смерти избили музыканта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 мая, в баре «Ленинград» на Любинском проспекте произошла драка с летальным исходом. 26-летнего омича доставили в больницу в состоянии комы. На следующий день он скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, конфликт вспыхнул из-за непристойного поведения 43-летнего мужчины из одной компании в отношении девушки 26-летнего молодого человека из другой компании отдыхающих. Между компаниями завязалась драка. Во время потасовки зачинщик драки избил вставшего на защиту чести своей девушки парня кулаками, ногами и стулом. В результате молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой музыкант скончался.

Подозреваемый был задержан по месту жительства на улице Крупской. В СУ СК России по Омской области сообщили, что по решению суда он находится в СИЗО.