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Происшествия3 июня 2023 11:49

Инспектор-кинолог спас овчарку от гибели на острове Иртыша

Собаку отвезли в приют
Елена УРМАНОВА
Фото: скриншот видео. https://vk.com/55mvd

Фото: скриншот видео. https://vk.com/55mvd

В отделение омской полиции обратилась омичка Анастасия Михайлова с просьбой помочь бездомной собаке. Женщина нашла измученное животное на одном из островов Иртыша в Кировском округе, где она отдыхала с семьей.

По ее словам, овчарка явно нуждалась в помощи. Вид у собаки был изможденный, на контакт с людьми она не шла.

Прибывший на место инспектор-кинолог УМВД России по городу Омску Петр Якимович вместе с неравнодушными омичами перевез собаку на левый берег Иртыша. Кинолог предполагает, что овчарка скорее всего домашняя, так как умеет взаимодействовать с человеком. Инспектор забрал собаку с собой и передал в специализированный приют.

Если вы узнали свою собаку или хотите помочь животному, пресс-служба омской полиции советует обратиться в группу «Помощь овчаркам г. Омска».

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