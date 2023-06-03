Виталий Хоценко и Сергей Шелест проверили, как ведутся работы по капремонту Ленинградского моста и строительству новой развязки

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Глава региона Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест лично проинспектировали график выполнения работ на важных объектах транспортной инфраструктуры.

Капитальный ремонт Ленинградского моста ведется с 15 февраля этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом. Работы, стоимость которых составляет более 1,92 млрд руб., круглосуточно выполняет «СтройТраст». Сейчас строительная готовность объекта – 18%.

– На капремонт привлечены федеральные средства. Это большие деньги – около 2 млрд рублей. Как говорится, стройка временная, а мост вечный. Уже в следующем году подрядчик его сдает. Cейчас он подтвердил сроки – в конце мая следующего мы получаем обновленный мост, который за 60 лет своего существования ни разу капитально не ремонтировался. Мост будет шире, здесь появятся дополнительные безопасные пешеходные переходы. Будет и очень красивая подсветка – мы в ближайшее время посмотрим её световое решение и согласуем его с подрядными организациями. По сути, мы не только обновленный мост получим, но и новую городскую достопримечательность. После капитального ремонта Ленинградский мост через Иртыш можно будет эксплуатировать 100 лет, – отметил Виталий Хоценко.

В рамках же нацпроекта на пересечении с Ленинградским мостом строится транспортная развязка по ул. 3-я Островская протяженностью 0,67 км, которая обеспечит безопасность примыкания ул. 3-я Островская к Ленинградскому проспекту и повысит транспортную доступность прилегающей территории. Работы стоимостью 243,7 млн руб. также выполняет компания «СтройТраст». Там посадят более 1000 ценных пород деревьев и кустарников, облагородят территорию. Работы завершат к концу июля 2023 года. Сейчас строительная готовность объекта – 69%.