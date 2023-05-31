Жители Омска, которые неправильно утилизировали мусор, получили штраф в 40 тысяч рублей

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В Омске власти продолжают бороться с нарушителями правил утилизации мусора. На территории города специалисты департамента контроля, регионального минприроды и сотрудники полиции регулярно проводят рейды по отлову злоумышленников. Принимают участие в борьбе с нарушителями закона и неравнодушные омичи, которые отправляют жалобы в ведомства, в том числе через социальные сети.

Часть омичей, пойманных за утилизацией мусора в непредназначенных для этого местах, уже получили штрафы — каждый по 40 тысяч рублей. Однако на этом наказание для нарушителей не заканчивается: их обязали заключить договор с регоператором «Магнит», а потом по талону вывезти все сброшенные отходы на специализированную площадку.

На всех пойманных нарушителей завели административные дела по статье 8.2 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает крупные штрафы, а иногда — конфискацию автомобиля.

Размеры штрафов за нарушение правил утилизации мусора:

для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 20 до 60 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой;

для юридических лиц — от 60 до 100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения.

Отметим, по информации переданной специалистами департамента контроля в минприроды Омской области были заведены 27 административных дел.

Что делать, если вы стали свидетелем выгрузки или сброса с транспортного средства отходов вне специально оборудованных для этого мест (мусорных полигонов, контейнерных площадок)?

1. Заснять происходящее на камеру мобильного телефона, в частности сам факт сброса мусора.

2. Сфотографировать номер автомобиля, с которого сгружают отходы (фото должно быть четким). Если такая возможность, сделайте снимок водителя транспортного средства. Это позволит установить личность нарушителя.

3. Указать время и место совершения нарушения и ваши контактные данные.

4. О зафиксированном нарушении следует оперативно сообщить для установления личности нарушителя и дальнейшего привлечения его к административной ответственности.

Отправить информацию о нарушения можно на WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru