Омская трехэтажка на Энергетиков с рухнувшим балконом до сих пор не имеет статуса аварийного жилья

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Позавчера вечером в трехэтажном доме 1959 года постройки по улице Энергетиков, 29а рухнуло балконное ограждение. Владелица комнаты на третьем этаже, где случилось ЧП, по имени Любовь и ее соседи говорят, что дома, к сачстью, не было никого.

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Женщина является собственницей жилого помещения с 1987 года, с тех пор и мается как многодетная мать в очереди за новыми квадратными метрами.

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При этом несколько лет она снимает другую жилплощадь, понимая, что здесь находиться просто опасно.

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- Я даже не удивилась, что алюминиевое ограждение рухнуло, там давно все проржавело, держалось на честном слове, - добавила Любовь. А также сообщила, что новое утсанавливать не намерена, а старое приедут и заберут приемщики металла.

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- Мне здесь комнату купили 7 лет назад. С тех пор постоянно воюем с властями за признание дома аварийным. Поддерживать его в более ли менее нормальном состоянии все равно нет возможности. Из 66 комнат более ли менее вовремя платят от силы 10. У остальных жильцов просто нет средств и желания отдавать по 2-3 тысячи рублей ежемесячно, - рассказал 40-летний жилец этого дома по имени Андрей.

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Когда мужчина перебрался в этот дом, на него еще при въезде вывалилась разрушенная кирпичная кладка в подъезде первого этажа. Уже тогда мужчина понимал, что собственность принесет много мороки. Но купить квадратные метры не может себе позволить - сейчас по состоянию здоровья является инвалидом 2 группы. Комната 12 квадратных метров тогда обошлась ему в 350 тысяч рублей. Взялся за решение вопроса и первым делом нашел УК для дома, которой на момент заселения вообще не было. Сейчас многострадальная малосемейка - под крылом УК «АртКлинингДомострой».

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- В 2020-2021 годах я неоднократно обращался и в правительство Омской области, и в мэрию. Сообщал, что денег на ремонт у нас нет, да и смысла ремонтироваться нет. Региональные власти тогда деликатно отмолчались, а экс-мэр Омска отправила меня решать вопрос с УК и приводить дом в порядок за счет собственников. Тогда же нам решили поменять крышу, хотя мы были против - зачем нужно было тратить на это деньги. Поставили как попало, ее всю повело, нормы противопожарной безопасности не соблюдены. Но кто-то от имени жильцов акт о примеке передачи подписал, и сейчас дом еще и в долгах на полтора миллиона рублей, - добавил Андрей.

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Мужчина также пояснил, что 5 мая решением суда по требованию прокуратуры администрацию Омска обязали признать дом аварийным. Сейчас жильцы собирают 40 тысяч рублей на проведение платной экспертизы. Учитывая низкую платежную способность самих жильцов, вопрос тоже может затянуться.

Кладка в подъезде, обрушившаяся еще несколько лет назад. Фото жильцов.

Сотрудники управляющей компании пояснили жильцам, что пережитая зима и весна 2023 года в этом доме без сильных обрушений - явное чудо. Но рисковать и оставаться в таком жилье в новую зиму очень опасно. В конечном итоге, прокуратура инициировала новую проверку: ее итоги станут известны позднее.

Ответ в соцсетях жильцам по аварийному состоянию дома.