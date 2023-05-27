Мэр Омска Шелест намерен наказать омичей, захламивших один из дворов и назвавших градоначальника «земелей»

Фото: стоп-кадр видео очевидца, соцсети.

В омских соцсетях было опубликовано короткое видео, на кадрах неизвестные выгрузили из «Газели» строительный мусор и другой хлам рядом с контейнерной площадкой в одном из дворов города. При этом нерадивых омичей стал снимать местный житель. Возмущенный мужчина подошел к «газели» и узнал, что хлам во дворе решили оставить представители одной из коммунальных организаций. Омич заявил им, что пожалуется мэру Сергею Шелесту, на что получил неожиданный ответ. – Он мой земеля, так что мы с ним разрулим, – ответил один из мужчин. Позже кадры прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест. Оказалось, что градоначальник не является приятелем нерадивого омича. Руководитель дал поручение разобраться с вопиющим нарушением и пообещал, что виновные будут наказаны.