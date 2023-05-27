В Омской области силовики отработали учения с подрывом железнодорожных путей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

24 по 25 мая оперативным штабом в Омской области проведены учения, сценарий которых предполагает взрыв железнодорожных путей. Согласно сценарию, на территорию Марьяновского и Москаленского районов Омской области проникли две разведывательно-диверсионные группы с самодельными взрывными устройствами.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Неустановленные лица совершили подрыв железнодорожных путей на станции Марьяновка, также планировали осуществить иной террористический акт в Марьяновском районе.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

- К работе незамедлительно приступил Оперативный Штаб в Омской области. После анализа ситуации начальником УФСБ России по Омской области генерал-майором Савченковым было принято решение о проведении на части территории Марьяновского района Омской области контртеррористической операции.В учебных мероприятиях были задействованы подразделения областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области и иных ведомств, - прокомментировала учения официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Как уточняют в силовом ведомстве, цель учений - повышение навыков спецслужб при совершении теракта.