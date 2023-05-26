Под Омском случилось страшное ДТП, унесшее жизнь 4 взрослых и 2 детей

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

В предвечернее время в Омской области на трассе Омск - Черлак произошла страшная авария. После столкновения двух автомобилей, одного легкового и одного грузового, легковой, в котором находилось трое взрослых и двое детей, загорелось. Не выжил никто. Водитель грузового автомобиля жоехал до больницы, но там тоже скончался.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

- Сегодня в 16 часов 35 минут в дежурную часть отдела МВД России по Черлакскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Омск - Черлак». Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Шевролет Круз» (мужчина 1981 года рождения), двигаясь по автодороге «Омск - Черлак» со стороны Омска, на 96 км выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Хайс» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля «Шевролет» (2 женщины 1989 и 1999 года рождения и 2 несовершеннолетних, 2005 и 2016 года рождения) скончались на месте происшествия, водитель «Тойоты» доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Позже водитель «Тойоты» позже скончался в медицинском учреждении.Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. ДТП также прокомментировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Евгений Щербинин.