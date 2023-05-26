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Общество26 мая 2023 15:00

Глава региона Хоценко договорился с Министром финансов Силуановым о субсидии на ремонт омских дворов

Сумму пока не озвучивают, но 250 миллионов рублей добавят из бюджета Омской области
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе визита в Москву встретился с Министром финансов РФ Антоном Силуановым. Руководитель региона, ранее перераспределивший на ремонт дворовых территорий 250 млн рублей, поднял волнующий омичей вопрос.

- Договорились о выделении нашему региону средств из федерального бюджета на ремонт дворовых территорий. На это есть очень большой запрос от жителей, который часто слышу на наших встречах в районах. Обсудили с Антоном Германовичем также бюджетное выравнивание, исходя из налоговых поступлений в бюджетную систему страны, - отметил Хоценко.

Пока сумму федеральной субсидии не озвучивают, известно только что из областной казны 205 рублей потратят на ремонт дворов в Омске, остальные средства - 45 млн рублей - распределены Калачинскому, Любинскому, Марьяновскому, Муромцевскому, Называевскому, Павлоградскому, Полтавскому, Саргатскому, Таврическому, Тевризскому городским поселениям, Любино-Малоросскому и Центрально-Любинскому сельским поселениям.

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