«Новые люди» за поддержку молодых предпринимателей

Фото предоставлены пресс-службой партии «Новые Люди».

Федеральный проект развития молодежного предпринимательства реализуется при поддержке партии «Новые люди», 23 мая состоялась финальная презентация бизнес-проектов.

В этом году проходил уже третий сезон, его участниками стали более 250 студентов высших и средних учебных заведений. Итогом стала финальная презентация бизнес-идей, на которой сотни молодых омичей в формате ярмарки смогли на большую публику показать и рассказать о своих проектах, перенять опыт и знания крупных бизнесменов, пообщаться с представителями власти.

Победителями третьего сезона стали ребята из команды «VISOR» — они разработали программу, которая помогает диагностировать поломки в сложных механизмах при помощи VR-технологий.

Именно они и представят наш регион 13 июня на финальной битве проектов в Москве и поборются за звание лучшего стартапа страны.

Отметим, что мероприятие посетило более 400 гостей: студенты высших и средних учебных заведений, представители министерств, депутаты Законодательного Собрания и представители СМИ.

«Мы считаем, что поддержка молодого поколения сейчас важна, как никогда. Парней и девушек нужно поддерживать всеми средствами, в том числе, давать возможность реализовать собственные бизнес-идеи. С помощью проекта «Я в деле» в 3 сезоне мы увидели и технологические стартапы студентов, например с использованием 3D-моделирования и VR-технологий. За 3 сезона в нашей программе уже насчитывается около 100 проектов и в 4-ом сезоне мы останавливаться не планируем» — говорит Илья Смирнов, руководитель фракции «Новые люди» в Омской области.

Напомним, «Я в деле» — это масштабная образовательная программа, реализуемая в 63-х регионах России, которая призвана распространить предпринимательские навыки среди молодых людей. В рамках проекта привлекаются эксперты-практики, проводятся образовательные курсы, воркшопы и креативные ивенты на тему бизнеса и проектирования.