В Омске осужденные восьми колоний сошлись в «Битве оркестров»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Омское УФСИН в 8-й раз устроило для своих подопечных необычное мероприятие - битву духовых оркестров среди заключенных. Конкурс на виртуозное исполнение кавер-версий известных композиций провели на территории исправительной колонии №12. В битве приняли участие коллективы ЛИУ-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-8, ИК-9 и ИК-12.

- Дипломом за первое место награждён оркестр ЛИУ-2 «Микс Бэнд», который покорил присутствующих виртуозным исполнением трёх музыкальных произведений и оригинальным дефиле, второе место занял оркестр ИК-6 «Шестая модель», третье место – оркестр ИК-8 «Джаз-бенд», - сообщил временно исполняющий полномочия заместителя начальника УФСИН России по Омской области Алексей Голиков.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

- Мне особенно близко звучание духового оркестра, занимаюсь этим уже больше 10 лет, - признался заключенный победившего коллектива «Микс Бэнд» Андрей Винтер. - Почти никто из нашего коллектива раньше даже музыкой не занимался, не то что работой с духовыми инструментами. Но мы поняли, что все зависит от человека - его личного желания и рвения. Главное - получить азы от корифеев коллектива, а дальше - пуститься в самостоятельное плавание.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Репертуар «Микс Бэнд» составляют классические мелодии, иногда их разбавляют супер популярными произведениями. Их понимают самоучки любого возраста. Средний возраст участников - 25 лет. В помощь заключенным выделили специальную компьютерную программу, посредством которой музыкальную оранжировку проще перевести на духовое звучание.

- На начальном этапе мы работаем с нотами, гаммами и длительностью, а затем даем упражнения все более сложные. На подготовку одной мелодии уходит минимум два дня, - добавил заключенный Винтер.

- Пять лет отбываю наказание в ФКУ ЛИУ-2, это моя третья битва оркестров, - рассказал Юрий Давыдов, играющий в коллективе на маракасах. - Главное в битве оркестров не только правильно и по нотам сыграть, но и показать дефиле с характером, своей стилистикой. Новеньких ставим на бубен, перкуссии, чтобы показать настоящее шоу. Цельная картина, атмосферная, получается только когда представлены все инструменты, вплоть до треугольника.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

У каждого из восьми оркестров было по одному выходу не более 5 минут. Жюри оценивало все, начиная от внешнего вида самих музыкантов, заканчивая сценической культурой и мастерством исполнения. С последним, кстати, у команд как раз проблем и не было. Некоторые оркестры разыгрывали целые спектакли со своим сюжетом и характером. Звучала классика и гимны, вальсы, танго и фокстроты. Главная награда для участников конкурса – рекомендация на условно-досрочное освобождение.

- Я знаю тех, кто до колонии в жизни не занимался ни музыкой, ни творчеством. Но здесь каждый себя может найти, в оркестре есть время поработать над собой и подумать о жизни. Поэтому многие тянутся. А после остаются с музыкой навсегда. Думаю, и я когда выйду, оставлю оркестровые репетиции обязательно, найду, где заниматься, - объяснил заключенный Винтер.

- Духовые оркестры изначально в колониях существовали. Они играли воодушевляющие композиции при развозе заключенных на работу, при организации праздничных мероприятий. Было решено продолжать эту традицию и стимулировать коллективы смотреть друг на друга, - пояснил Голиков. - Когда мы запускали этот конкурс, было 5 коллективов. Меньше за 8 лет еще не было. Но участников действительно становится меньше - численность осужденных тоже сокращается.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Собственных инструментов у колоний зачастую не было. Для оркестра собирали неисправные трубы из закрытых домов культуры. Привели в порядок и пользуются больше 8 лет.

Со следующего года конкурсное жюри приняло решение поощрять наградами не только коллективы, но и отмечать личный вклад музыкантов.