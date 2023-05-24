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Происшествия24 мая 2023 5:00

В Омске близ улицы Рабочей поезд насмерть переехал молодого парня

20-летний пешеход шел в наушниках, это могло стать причиной трагедии
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о том, что накануне вечером в Омске в районе улицы Рабочей поезд переехал молодого парня. От травм пешеход скончался на месте.

- По предварительным данным, 23.05.2023 около 20 часов на железнодорожных путях в районе улицы Рабочая города Омска произошло смертельное травмирование мужчины, на вид 20 - 25 лет, проходящим поездом, - рассказали в источнике

Одной из возможных причин могли стать наушники мобильного телефона при переходе через железнодорожные пути. Их нашли правоохранители. Личность мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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