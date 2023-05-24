В Омске близ улицы Рабочей поезд насмерть переехал молодого парня

Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о том, что накануне вечером в Омске в районе улицы Рабочей поезд переехал молодого парня. От травм пешеход скончался на месте.

- По предварительным данным, 23.05.2023 около 20 часов на железнодорожных путях в районе улицы Рабочая города Омска произошло смертельное травмирование мужчины, на вид 20 - 25 лет, проходящим поездом, - рассказали в источнике

Одной из возможных причин могли стать наушники мобильного телефона при переходе через железнодорожные пути. Их нашли правоохранители. Личность мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.