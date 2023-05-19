Омск готовится к масштабной программе по ремонту школ

На фото слева направо: вице-мэр Михаил Веселев, министр образования Омской области Иван Кротт, директор департамента образования мэрии Ильдар Бикмаев.

Накануне стало известно, что в 2024 и 2025 годах в Омске по федеральной программе капитально отремонтируют 14 школ. Еще 5 – в районах области. В список вошли средние школы №№ 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133, а также казачья кадетская школа-интернат. На протяжении ремонта учебные учреждения будут закрыты. Здания альма-матер для нескольких тысяч школьников весь заявленный период будут закрыты. В минобре и депобре сообщили, что учащихся распределят по близлежащим к дому школам. При этом, по желанию родителей и, соответственно, заявлению, ребенка могут направить в любую из открытых школ города.

- После того как общественности стало известно о предстоящем закрытии, нам стали поступать многочисленные жалобы и претензии. Люди не хотят неудобств, но, к сожалению, по-другому не получится, мы должны решать этот вопрос сообща, потому что мы же все видим, в каком состоянии находятся многие школы, которые не видели ремонта десятки лет. Со стороны родителей лучшая помощь – это понимание ситуации. Да, неудобно менять свой маршрут, ежеутренние привычки и прочее, но это мелочи по сравнению с тем, если школы оставлять в том же плачевном состоянии, - рассказал министра образования Омской области Иван Кротт.

Также руководитель регионального образования отметил, сейчас среди родителей курсирует масса мифов о возможном переводе. Например, в тех школах, куда направят детей, будут сокращены уроки до 30 минут, а школьников переведут на обучение в три смены.

- Это не так, потому что противоречит законодательным нормам. Школьники продолжат обучение в две смены с непременным расписанием уроков в первую смену для первоклассников, пятиклассников, а также учеников 9-х и 11-х классов, - отметил Кротт. – Перевод школьников в другие учебные заведения мы также будем проводить целыми классами, а не разбрасывать детей по чужим коллективам. Программа по капремонту реализуется на территории Омской области не первый год, это для нас не новая история. У нас есть опыт работы в этом направлении.

В 2022 году в программу ремонта вошли школы из Полтавского и Марьяновского районов, в 2023-м – школа №3 и гимназия №75 города Омска. Объем средств, выделенных из федерального бюджета на этот раз, составил 2 млрд 161 млн рублей. Эта сумма увеличится за счет софинансирования со стороны региона и города. Помимо ремонта конструктивных элементов здания будет приобретено новое оборудование, выполнено благоустройство территории за счет региона.

- Планы по распределению уже сформированы, - сообщил директор департамента образования мэрии Ильдар Бикмаев. – При его составлении мы учитывали следующие принципы: шаговая доступность, сохранность педагогических кадров и контингента. Только некоторые параллели среднего звена с первой смены будут мы будем вынуждены перевести на учебу во вторую смену, что не противоречит действующему законодательству.

Для родителей учеников образовательных учреждений, которые попадают под распределение, департамент образования открыл горячую линию. Звонки принимаются по понедельникам и средам с 9:00 до 11:00 по следующим номерам: КАО, ЦАО – 20-09-59, ОАО – 20-12-26, САО, ЛАО – 25-67-92.

Как было сказано ранее, в этом году выполняется капитальный ремонт школы № 3 (ул. Шота Руставели, д. 1) и гимназии № 75 (ул. Федора Крылова, д. 4а).

- Работы идут по графику, проблем ни с подрядчиками, ни с материалами на строительных площадках нет. Это пилотные объекты, на которых мы нарабатываем опыт ремонта старых зданий школ, некоторые из которых строились хозспособом, и готовимся к масштабной ремонтной кампании, - отметил вице-мэр Михаил Веселев.

Ремонт всех 14 школ начнется после доведения до муниципалитетов выделенного финансирования. Когда это произойдет – пока неизвестно. По возможности депобр и минобр готовы подключиться к решению организационных моментов раньше, например, с нового учебного года – 1 сентября 2023 года. Максимальный срок, отведенный на выполнение капитального ремонта одной школы, - 2 года. Но городские и региональные власти намерены поставить перед подрядчиками задачу завершить ремонт в кратчайшие сроки без ущерба для качества – путем увеличения числа рабочих и сокращения сроков поставки материалов.